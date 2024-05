Atalanta - OM : la défense marseillaise s’est noyée à Bergame…

Impressionnants au match aller, les défenseurs marseillais n’ont pas réussi à réaliser une nouvelle copie complète. Si le Belem est bien arrivé au port de Marseille pour y déposer la flamme olympique en terre phocéenne, le navire de l’OM s’est complètement noyé en Lombardie ce jeudi soir. La large défaite contre l’Atalanta (3-0) en demi-finale retour de la Ligue Europa marque une élimination frustrante, tant les troupes de Jean-Louis Gasset ont réalisé une sorte de non-match regrettable après les belles impressions laissées au Vélodrome, notamment dans le secteur défensif. En effet, pour cette affiche décisive, Jean-Louis Gasset a réalisé quelques changements dans son trident défensif avec le retour de Samuel Gigot aux affaires aux côtés de Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba. Jonathan Clauss campait encore sur l’aile droite tandis que Quentin Merlin était l’invité surprise sur le flanc gauche. Alors que beaucoup d’observateurs vantaient à juste titre la solide performance collective et la cohésion remarquée de la défense marseillaise la semaine dernière au Vélodrome, tous les membres de l’arrière-garde phocéenne ont semblé méconnaissables, autant dans la technique que dans le comportement.

La première période a été le parfait mélange de tous les maux qu’une défense peut rencontrer au cours d’une rencontre. Passivité criante, mauvais alignement, relances ratées, espaces laissés, retards importants… Si Pau Lopez a essayé de retarder l’inévitable à plusieurs reprises, le gardien espagnol, l’un des rares au niveau ce jeudi, n’a pas pu sauver les meubles sur les multiples assauts offensifs de l’Atalanta : «C’est inexplicable d’une semaine à l’autre, à l’aller, on a rivalisé avec une bonne équipe et aujourd’hui pour se qualifier pour une finale, on a été battu dans l’agressivité, tous les duels, c’est à l’image de la saison. Je ne dis pas qu’on avait confiance, mais un peu d’espoir par rapport à l’aller, on est retombé dans nos travers. On était un peu en léthargie, comme lors des matches européens à l’extérieur», a regretté Jean-Louis Gasset en conférence de presse. La défense marseillaise a été aux abonnés absents, laissant une trop grande liberté de composer aux joueurs de la Dea.

Tout au long de la rencontre, les joueurs de Marseille ont semblé dépasser, pris de vitesse, reculant sans jamais stopper les percées des attaquants de l’Atalanta. Les défenseurs ont perdu beaucoup de ballons sur les relances. Gigot, Mbemba et Balerdi combinent un total de 23 ballons perdus. Le nombre de duels perdus est aussi alarmant : dix (sur quinze) pour l’Argentin, trois (sur dix) pour le Français et un (sur deux) pour le Congolais. A noter que le duo de pistons Merlin/Clauss affiche un compteur cumulé de 31 ballons perdus : «On est un peu peinés, un peu déçus. Ca a été différent du match aller, ils étaient à la maison donc ils ont mis beaucoup d’intensité. Je pense qu’on a bien démarré le match, c’était assez égal. Après on a commencé à être mis en danger sur les contre-attaques et ensuite ça a été de plus en plus difficile», a affirmé Geoffrey Kondogbia, qui reconnait amplement les difficultés rencontrées par l’OM pour limiter la rapidité des combinaisons bergamasques. Des paroles partagées par Pau Lopez qui a confirmé que cette élimination était logique : «je pense qu’on n’a jamais été dans le match, ils ont mieux joué, ils en voulaient plus que nous. On est arrivés jusque-là mais on ne mérite pas d’aller en finale». Symbole d’un lâcher-prise, Marseille n’a touché que 6 ballons dans la surface adverse contre l’Atalanta ce soir, soit son plus faible total sur un match de Ligue Europa dans son histoire.

La défense marseillaise a eu des errances à plusieurs reprises. Sur le premier but, De Ketelaere a trop facilement combiné avec Lookman qui a eu tout le temps d’avancer et d’ajuster sa frappe. Pour la deuxième réalisation, Ruggeri a percé le rideau marseillais avec une simplicité déconcertante en résistant au duel avec Clauss. Et sur le dernier but, Touré a été laissé seul et a pu pénétrer dans la surface sans difficulté : «Je suis très triste, déçu. On n’a pas été bon, on n’a pas été au niveau. On savait que l’Atalanta mettrait beaucoup d’intensité, mais quand tu perds autant de duels dans une demi-finale retour, ce n’est pas possible. On aurait aimé aller en finale, mais on s’arrête là. L’Atalanta nous a asphyxiés en jouant des un contre un partout. Ils ont pris l’ascendant psychologique à l’heure de jeu. Physiquement, ils ont été meilleurs que nous. C’est dur à expliquer… C’est le sport. L’efficacité n’a pas été de notre côté dans les deux surfaces. Ils nous ont fait mal», a analysé Samuel Gigot en zone mixte. Avec ce revers contre le club lombard, l’OM a égalé sa pire défaite en demi-finales en Coupe d’Europe depuis celle contre l’Ajax en Coupe des Coupes, le 6 avril 1988. Les seuls marseillais qui ont répondu présents ce soir étaient les 750 dans le parcage extérieur du Gewiss…