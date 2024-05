Atalanta-OM : les explications de Jean-Louis Gasset sur les larmes d’Aubameyang

L’Olympique de Marseille échoue aux portes de la finale. Dominé de la tête et des épaules par l’Atalanta Bergame, l’OM a lourdement chuté en Italie en demi-finale retour de Ligue Europa en s’inclinant sur le score de 3 buts à 0. Si Leonardo Balerdi n’a pas caché sa tristesse au moment de débriefer la performance plus que catastrophique des siens au Gewiss Stadium, son coéquipier Pierre-Emerick Aubameyang s’est effondré au coup de sifflet final. Une tristesse partagée et évoquée par Jean-Louis Gasset à l’issue de ce cinglant revers.

«On s’était dit qu’une demi-finale de Coupe d’Europe, ça n’arrivait pas souvent dans une vie surtout quand on est en fin de carrière. Il la voulait à tout prix», a déploré le technicien olympien sur les antennes de Canal+.