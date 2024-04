L1 : le PSG arrache le nul sur le fil face au Havre

Une soirée aux enjeux multiples pour le Paris Saint-Germain. Quelques jours après avoir terrassé Lorient au Moustoir, le PSG retrouvait le Parc des Princes pour y recevoir le Havre, ce samedi. Outre la perspective de faire le plein de confiance avant de défier le Borussia Dortmund en demi-finale aller de Ligue des Champions, le club de la capitale n’avait besoin que d’une petite victoire pour remporter pour la 12e fois de son histoire le championnat de France face à une équipe normande dans le dur et ayant perdu 8 de ses 10 derniers matchs de Ligue 1. Avec un onze type remanié, la formation francilienne ne tardait pas à prendre le jeu en main. Confisquant le ballon, le PSG déployait par la suite ses premières offensives. Toutefois, la réussite fuyait les hommes de Luis Enrique, bien trop imprécis dans le dernier geste à l’image de Dembélé (10e). Bien qu’outrageusement dominés par les locaux, les Hacmens prenaient les devants contre le cours du jeu. Sur la première incursion havraise dans la surface parisienne, Sabbi décalait subtilement Opéri. Arrivé lancé, le défenseur normand croisait sa frappe pour mystifier Navas (0-1, 19e). Cueillis à froid, les Franciliens répliquaient immédiatement. Face à une défense adverse à l’arrêt, Zaïre-Emery servait Barcola au second poteau pour le but de l’égalisation (1-1, 28e).

Le PSG peut encore remercier Gonçalo Ramos !

Parvenant enfin à concrétiser sa domination, le PSG repartait à l’assaut du but havrais. Il fallait un sauvetage incroyable de Salmier pour écœurer Kolo Muani (33e) et préserver les chances de son équipe. Méconnaissable par rapport à ses dernières sorties en championnat, le HAC jouait crânement sa chance. Collectivement impliqué, juste dans la construction de son jeu, le promu profitait de la passivité défensive des Rouge et Bleu pour reprendre les commandes au tableau d’affichage. Trouvé par Négo aux 16 mètres, Ayew se décalait sur son bon pied pour tromper Navas, bien aidé par une déviation de Danilo (1-2, 38e). Pour son quatrième but de la saison, le Ghanéen validait un premier acte plus que satisfaisant d’une formation havraise décomplexée et très efficace sur ses rares offensives. Dos au mur, Luis Enrique bouleversait ses plans en lançant notamment Mbappé après le repos aux côtés de Kang-In Lee et Mayulu. Dans la lignée de sa prestation de la première période, le PSG monopolisait le cuir sans trouver la faille. Pire encore, le club de la capitale offrait le but du break à son adversaire. Lancé dans la profondeur, Négo prenait le meilleur sur Danilo avant d’être freiné involontairement par le Portugais. Sans trembler, Touré se chargeait de sanctionner les Parisiens sur penalty (1-3, 60e). Acculé dans sa moitié de terrain, Le Havre subissait et voyait le PSG revenir dans son rétroviseur suite à la réduction de l’écart signée Hakimi sur un service de Ramos (2-3, 77e). Refusant la défaite, le PSG étouffait son adversaire et s’en remettait à son attaquant portugais, en plein bourre ces temps-ci, pour arracher le point du nul sur le fil (3-3, 90e+5). Tenu en échec sur ses terres, le PSG devra patienter avant de soulever le trophée. En face, Le Havre sort temporairement de la zone rouge.