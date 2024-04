Séville FC : Youssef En-Nesyri évasif sur son avenir

Sous contrat jusqu’en 2025 avec le Seville FC, Youssef En-Nesyri n’a pas encore pris de décision sur son avenir. Alors qu’un départ est étudié pour l’attaquant de 26 ans, le Marocain a botté en touche. Auteur de 12 buts et 2 passes décisives en 27 matchs de Liga cette saison, En-Nesyri reste un joueur important du vestiaire andalou, même si la relation avec l’entraîneur n’est pas au beau fixe.

La suite après cette publicité

«Pour l’instant, je ne pense à rien. Ce que je pense, c’est de faire une bonne année et de rester la tête haute à Séville. Si je pars ou si je ne pars pas à la fin ? Le plus important pour moi, ce sont les matches qu’il reste à jouer. Mon dernier derby ? Je ne sais pas si c’est mon dernier ou pas. Mais je vais jouer le match avec l’envie de le gagner et de laisser aux supporters la joie de ce résultat dans le derby», a indiqué l’avant-centre dans un entretien accordé à Marca, en marge du derby face au Real Betis.