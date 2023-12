River Plate : les révélations fracassantes de la pépite Claudio Echeverri mettent le feu au mercato

Voilà un garçon à qui on ne parle pas d’âge. Aussitôt après sa première titularisation avec River Plate hier soir, Claudio Echeverri (17 ans) s’est lâché. Auréolé d’un premier titre, le Trophée des Champions (2-0 face à Rosario Central), le milieu offensif a tout simplement expliqué que la fin de son aventure avec son club formateur était proche. « Je ne vais pas renouveler, je continuerai encore six mois ou un an et ensuite nous verrons ce qui se passe. » Son contrat prend fin le 31 décembre 2024. Il est assorti à une clause libératoire de 25 M€ (pouvant grimper à 30 M€ en fonction de la date du transfert).

Il n’en fallait pas plus pour faire la une des médias en Argentine mais aussi en Europe. Le natif de Resistencia est bien connu dans le petit milieu du ballon rond. L’AS Roma, l’AC Milan, Feyenoord, Genk, le Real Madrid, le PSG, Manchester City, le FC Barcelone, la Juventus, toutes ces équipes ont envoyé des scouts superviser celui qui est annoncé comme la relève de Leo Messi, adoubé par Angel Di Maria. «Nous l’avons déjà vu. "El Diablito" avait l’air en feu, il a beaucoup à donner.»

Demichelis tente en vain de le cadrer

Ce surnom du "Petit diable" lui va très bien. Après avoir été le cauchemar des défenses de la Coupe du Monde U17 (5 buts dont un triplé contre le Brésil en quart de finale et 1 passe décisive en 7 matches) où il a fini 4e avec l’Albiceleste, c’est son club de River qu’il est en train de rendre fou. Martin Demichelis, son entraîneur, a déjà tenté de le raisonner en prenant exemple sur le dernier crack formé au Millonario, un certain Julian Alvarez. «Il a fait ses débuts en 2018 et est devenu titulaire en 2021.» Manchester City verrait d’ailleurs d’un bon œil cette proximité.

L’ancien défenseur en a remis une couche après les déclarations de son jeune joueur. «Il est jeune et quand on vous met un micro après avoir remporté un titre, vous avez des sentiments un peu flous, déclarait-il à ESPN. Il doit se reposer maintenant, d’être protégé, bien conseillé. Il ne faut pas qu’il soit pressé de quitter cette grande institution.» On dirait bien que Claudio Echeverri n’a pas le temps de celui qui vient de rafler un nouveau titre avec les Cityzens de Pep Guardiola.

River est coincé

Il n’a disputé que 6 matchs avec l’équipe première (1 passe décisive), pour seulement une seule titularisation. Nul doute que ses nouvelles déclarations vont obliger River à le céder précipitamment, avant qu’il ne parte libre dans quelques mois. De quoi désappointer certains supporters, qui l’auraient bien vu grandir sous le maillot du club. Au lieu de ça, il va probablement s’envoler vers l’Europe où tout le monde le courtise déjà. Il a d’ailleurs une préférence pour le Barça. Une bonne nouvelle pour Xavi, admirateur du Diablito.