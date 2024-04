Le FC Barcelone veut blinder l’une de ses pépites !

La saison du FC Barcelone est terminée. Champion d’Espagne l’an dernier, le club catalan a dit adieu à ses dernières chances de titre le week-end dernier en s’inclinant face au Real Madrid dans les dernières minutes. Le dénouement d’une semaine bien compliquée pour les Blaugranas qui avaient été sèchement battus à domicile lors du quart de finale retour de Ligue des Champions face au PSG (1-4). Malgré cette saison ratée sur le plan sportif, les Catalans peuvent se targuer d’avoir posé plusieurs bases importantes pour leur futur. Sur le départ du Barça depuis plusieurs semaines, Xavi a finalement changé d’avis et sera l’entraîneur du club culé l’an prochain. Mieux encore, la Masia a prouvé qu’elle était encore capable de sortir de grandes pépites cette saison.

La suite après cette publicité

Hormis l’éclosion du crack Lamine Yamal, déjà très convoité, la défense catalane pourra s’appuyer sur Pau Cubarsí lors des années à venir. Le jeune joueur de 17 ans a disputé 29 rencontres cette saison et est déjà inamovible dans l’arrière-garde catalane. Ainsi, AS confirme ce vendredi que la priorité du FC Barcelone est de blinder Cubarsi. Dès qu’il sera majeur, le 22 janvier prochain, le média ibérique nous informe qu’un nouveau contrat de cinq ans supplémentaires et avec une nette revalorisation salariale sera proposé à l’international espagnol (2 sélections). Ainsi, Cubarsi percevra quatre millions d’euros l’année prochaine avant d’empocher douze millions d’euros lors de la cuvée 2028-2029. Une clause de libération de 500 millions d’euros minimum sera également jointe à ce nouveau bail qui serait l’une des grandes priorités des équipes de Joan Laporta.