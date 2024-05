Le Barça peut économiser 31M€ grâce à Vitor Roque

Arrivé l’hiver dernier contre un chèque de 30 millions d’euros (hors bonus) au FC Barcelone, Vitor Roque est loin de faire l’unanimité, même si pour rappel, il ne devait être utilisé qu’à partir de la saison 2024/2025. Le Brésilien est très attendu en Catalogne, et ne confirme pas forcément les espoirs placés en lui (deux buts marqués seulement en 11 matchs joués). Alors qu’un départ est étudié dès cet été comme l’a indiqué son agent si la situation ne change pas, avec plusieurs clubs de Ligue 1 sur le coup, le FC Barcelone pourrait faire un gros gain grâce à lui.

En cas de départ, il est peu probable que le FC Barcelone paye les 31 millions d’euros de bonus comme l’indique Relevo. Le club catalan doit payer les bonus par tranche de cinq millions d’euros chaque saison où Vitor Roque jouera au minimum 50 % des matchs, jusqu’à atteindre 25 millions. Cinq autres millions seront versés si le joueur de 19 ans est nommé parmi les trois finalistes du prix « The Best » de la FIFA, et le dernier million restant sera transmis si le Brésilien parvient à remporter le Ballon d’Or en tant que joueur du Barça. Mais un départ changerait considérablement la donne. Une donnée importante pour les économies du Barça.