La sortie médiatique complètement dingue de l’agent de Vitor Roque sur Xavi et le FC Barcelone

C’est un sujet qui fait parler à Barcelone, et qui commence même à envenimer les esprits et les discussions. Que se passe-t-il avec Vitor Roque ? Arrivé l’hiver dernier contre une sacrée somme - 30 millions d’euros + 30 autres millions en bonus - l’ancien de l’Athletico Paranaense n’entre visiblement pas dans les plans de Xavi Hernandez. Il n’a d’ailleurs plus joué depuis un mois, et n’a démarré que 2 rencontres pour 13 apparitions au total toutes compétitions confondues.

Une gestion qui interroge, puisque le club catalan n’a pas tant de monde que ça aux avant-postes, où Robert Lewandowski est le seul numéro 9 de l’effectif. Beaucoup d’observateurs estimaient d’ailleurs en janvier dernier que le Tigrinho pouvait mettre en danger la place du Polonais, mais quelques mois plus tard, on en est bien loin… Le principal concerné vivrait d’ailleurs très mal cette situation selon la presse catalane.

Xavi dans le viseur

Et son agent, qui n’est autre que le fameux André Cury, commence aussi à en avoir marre. Pourtant proche du FC Barcelone, pour lequel il a souvent exercé en tant que conseiller, il n’a pas mâché ses mots dans un entretien accordé à la radio catalane RAC1. « Vitor Roque doit avoir plus de temps de jeu, personne ne comprend pourquoi il n’en a pas plus. Xavi n’a jamais parlé avec le joueur, je ne comprends pas cette situation. Elle n’est bonne pour aucune des parties. Le gamin doit travailler dur et attendre sa chance, mais il y a eu beaucoup de matchs où il aurait pu les avoir, ces minutes », a-t-il d’abord lancé.

« Avec 300 minutes de jeu, il a marqué deux buts, je dirai que c’est le meilleur buteur de l’équipe si on fait le ratio avec les minutes jouées. Xavi a donné du temps de jeu à Fermin Lopez, Cubarsi et Lamine Yamal, mais pas à Vitor Roque. Je ne comprends pas. […] On est convaincu qu’il va être un grand joueur, mais si le Barça ne le laisse pas… Le club, le coach ou je ne sais pas ce qui se passe en interne, pourraient nous pousser à chercher un autre chemin. On devra trouver une solution s’il n’a pas de place au Barça. Les prêts pour les jeunes ce n’est pas bien car il va dans un club auquel il n’appartient pas et qui n’a pas d’intérêt à prendre soin de lui. Le mieux c’est de rester au Barça, mais si ce n’est pas possible on va travailler pour qu’il soit vendu », a conclu Cury, brandissant donc déjà la menace du départ. Le message est passé.