PSG : Xavi Simons a choisi de retourner au FC Barcelone

Les dernières heures du côté du PSG sont loin d’être agréables. Ce mardi soir, le club de la capitale a connu une grosse désillusion en étant éliminé lors des demi-finales de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Avec un Kylian Mbappé plus que décevant, Paris n’a jamais existé sur les deux rencontres et n’a même pas fait trembler les filets adverses. Un gros coup dur qu’il va falloir rapidement oublier puisque le PSG joue une finale de Coupe de France dans peu de temps. Après ça, la saison sera terminée et il faudra s’occuper de plusieurs dossiers chauds du mercato. Car il va d’abord falloir gérer l’après Kylian Mbappé qui va donc filer au Real Madrid, puis il faudra régler le cas d’un certain Xavi Simons.

Après son année très réussie du côté du PSV Eindhoven la saison dernière (ce qui avait poussé le PSG a activé sa clause de rachat), le jeune international néerlandais avait surpris son monde en demandant à être prêté encore une fois par le PSG, cette fois-ci du côté de Leipzig. Avec la forte concurrence devant et son envie de continuer à être titulaire pour progresser, Xavi Simons avait convaincu Paris de le céder en prêt du côté du club allemand. Mais avec sa nouvelle très bonne saison (42 matches, 9 buts, 15 passes décisives), le PSG semble enfin vouloir miser sur lui. Et récemment, Luis Enrique avait confié suivre très attentivement ses performances.

Une clause dans son contrat

«C’est un joueur qui appartient au club. Il est prêté et il est excellent. Il a les qualités parfaites pour ce que nous voulons. Il pourrait bien évidemment être une option très intéressante pour nous mais ça dépend des clubs» avait lancé le technicien espagnol. Et justement ce mercredi, Mundo Deportivo fait de grosses révélations sur le dossier Xavi Simons. Selon le média espagnol, l’attaquant de 21 ans dispose d’une clause dans son contrat lui permettant d’avoir le choix final sur le club qu’il souhaite rejoindre dans le cadre d’un prêt. Mais ce n’est pas tout, le MD précise que Xavi Simons a ainsi décidé de rejoindre le FC Barcelone la saison prochaine.

Stats par équipe MJ Titu. Buts PD Leipzig 41 39 9 13 2 24 9 1 PSV 43 41 20 9 2 22 6 0 PSG 18 10 4 7 8 2 4 0 Pays-Bas 16 9 1 0 4 10 2 0

L’ancien joueur formé à la Masia souhaite réaliser son rêve de jouer pour l’équipe première du Barça dans sa carrière. Il était d’ailleurs récemment à Barcelone pour voir ses amis de longue date (Alejandro Baldé notamment). Très apprécié par la direction barcelonaise et par Xavi, Xavi Simons et son agent ont prévu une réunion avec Nasser al-Khelaïfi et le PSG pour évoquer son avenir et lui faire part de son envie de retourner en Liga. Et si le Barça et le joueur aimeraient visiblement un transfert définitif, le PSG ne le laissera pas partir à moins de 100 millions selon l’entourage du joueur. Reste pour les Blaugranas l’option d’un prêt pour espérer voir Xavi Simons sous les couleurs du club. Et ces derniers espèrent qu’il se servira de sa clause dans son contrat pour imposer son choix à ses dirigeants…