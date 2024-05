Le FC Barcelone veut se débarrasser de 17 joueurs

C’est un été animé qui attend le FC Barcelone, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. Mais peut-être un peu plus dans le sens des départs tout de même. Après une saison ratée, marquée par une élimination en 1/4 de finale de C1, la perte du titre en Championnat, et une élimination en 1/4 de finale de Coupe du Roi, le club catalan veut esquisser de nouveaux élans en vue de la saison prochaine. En ce sens, El Desmarque fait le point ce mercredi sur les joueurs susceptibles de quitter le Barça lors des prochaines semaines. Sans grande surprise, Marcos Alonso, miné par une blessure au dos depuis décembre et condamné à un rôle de remplaçant, pliera bagage à l’issue de son contrat. Plusieurs joueurs prêtés pourraient également l’imiter, à savoir Sergiño Dest (PSV), qui avait déclaré ne pas avoir l’intention de revenir tant que Xavi serait là, ou encore Clément Lenglet, pour qui une porte de sortie sera cherchée.

Julián Araujo (Las Palmas) et Álex Valle (Levante), performants dans leurs clubs respectifs, devraient avoir leur chance à leur retour, du moins lors de la pré-saison. Mais si Xavi n’est pas convaincu, le Barça cherchera à leur trouver une sortie temporaire. Pour le Marocain Chadi Riad, les chances de voir le Betis lever son option d’achat de 3 millions d’euros grandissent de jour en jour, et celles de le voir regagner la Catalogne s’amenuisent. Pablo Torre, en manque de temps de jeu à Gérone, et Ansu Fati, ralenti par une blessure au genou lors de sa pige à Brighton, devraient quant à eux être prêtés, encore une fois. El Desmarque précise que la seule satisfaction du Barça parmi ses joueurs prêtés se nomme Eric Garcia, loué par Xavi ces derniers jours. L’international espagnol reviendra très probablement.

Du très lourd pourrait quitter le club

Quid des internationaux portugais João Cancelo et João Félix ? Pour le média, la seule chance de les voir rester au Barça passerait par une prolongation de leur prêt. Le premier, titulaire intouchable, mais en perte de vitesse ces dernières semaines, reste très apprécié par Xavi. Le second a quant à lui vu son temps de jeu s’effilocher depuis plusieurs mois. Jorge Mendes a beau entretenir une relation intime avec Joan Laporta, il est quasiment inconcevable que le Barça s’offre les deux joueurs sous la forme de deux transferts secs. Autre joueur, et non des moindres, susceptible de quitter la Catalogne : Ronald Araujo. La cote de popularité de l’Uruguayen a drastiquement chuté depuis des semaines, et en cas d’offre colossale, il ne sera pas retenu, surtout si Eric Garcia revient et que le prometteur Mika Faye est promu en équipe première.

Au milieu de terrain, El Desmarque assure que Frenkie de Jong et Pedri seront placés sur le marché si des offres alléchantes se présentaient. Une information surprenante, mais qui peut s’entendre étant donné que le club ne traverse pas la période la plus faste de son histoire sur le plan financier. Le premier touche d’ailleurs l’un des salaires les plus importants du vestiaire, quand le second enchaîne les blessures. Raphinha pourrait lui aussi s’envoler vers d’autres cieux, d’autant que sa cote sur le marché anglais reste inentamée. Robert Lewandowski, qui soufflera sa 36e bougie cet été, ne sera pas retenu, ni Oriol Romeu, dont l’arrivée l’été dernier s’apparente à une véritable erreur de casting. Enfin, reste à savoir ce que fera le Barça de son prodige brésilien Vitor Roque (19 ans), appelé à devenir le futur numéro 9 du club mais qui peine à se mettre en valeur depuis son arrivée. L’idée d’un prêt prend de plus en plus d’ampleur dans la presse ibérique. En abrégé : l’été ne sera pas une sinécure pour Barcelone.