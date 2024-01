Sergiño Dest ne veut pas retourner à Barcelone

Prêté cette saison au PSV Eindhoven par le FC Barcelone, Sergiño Dest (23 ans) retrouve du temps de jeu sous les ordres de Peter Bosz. Le polyvalent latéral a joué 12 matchs sur 17 possibles cette saison en championnat, pour deux passes décisives et un but. Un bilan plutôt positif, d’autant plus que son équipe est première d’Eredivisie avec un bilan parfait : 17 succès en autant de matchs. Malgré ses bonnes prestations, il ne devrait pas être conservé par la direction catalane, Dest n’entrant pas dans les plans de Xavi.

Et malgré le fait que ce soit «trop tôt pour en parler» comme il l’a confié dans des propos rapportés par Voetbal International, il ne pense pas revenir au Barça cet été si la situation est similaire. « J’'ai toute mon attention au PSV en ce moment. Et à la fin de la saison, nous regarderons plus loin. Un retour à Barcelone ? Seulement si la situation change là-bas. Xavi est toujours là. Donc, non en ce moment, cela devient trop difficile.» Il y a encore de l’eau dans le gaz entre Dest et Xavi.