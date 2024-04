Xavi sera l’entraîneur du Barça la saison prochaine

L’information était sortie dans tous les médias espagnols mercredi soir. Après un long feuilleton, Xavi comme le Barça ont tranché : l’ancien milieu de terrain sera toujours le coach de l’équipe la saison prochaine. Il ira jusqu’au bout de son contrat avec les Blaugranas, jusqu’en 2025 donc. Et ce, alors que lors de ses dernières apparitions publiques, il affirmait toujours compter quitter le club en fin de saison comme il l’avait annoncé il y a quelques mois.

Et c’est désormais officiel. « J’ai la satisfaction de communiquer que Xavi continue en tant que coach. Il a fait des déclarations disant qu’il pensait à partir, mais j’ai eu l’opportunité de parler avec lui et il m’a transmis sa confiance et son ambition de continuer le projet », a ainsi expliqué le président blaugrana Joan Laporta lors d’une conférence de presse organisée en ce moment à Barcelone.