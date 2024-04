FC Barcelone : une première recrue de taille est en approche

Le FC Barcelone a finalement bouleversé ses plans. Il y a plusieurs mois maintenant, après une défaite subie face à Villarreal (3-5), Xavi Hernandez annonçait son départ du Barça. Mais à la suite de plusieurs mois d’hésitation et de discussions avec sa direction, et d’une semaine décevante marquée par l’élimination en C1 puis de la défaite lors du Clasico (3-2), Xavi a changé d’avis en annonçant qu’il restait finalement à la tête du club. Une décision marquée par la promesse de Deco et Joan Laporta de lui offrir un gros mercato cet été.

La suite après cette publicité

Les postes à renforcer ont déjà été ciblés et Xavi attend un renfort au milieu de terrain, mais aussi un ailier gauche et un défenseur gauche pour le prochain mercato. L’un des noms sur la table pour renforcer le poste de milieu défensif est celui de Guido Rodríguez, du Real Betis. Le club blaugrana a déjà travaillé sur sa signature et selon Sport, il y a déjà eu une réunion très positive entre l’entourage du joueur et le FC Barcelone ces derniers jours.

À lire

LdC : nouvelles images chocs de Barça-PSG

L’arrivée de Guido Rodriguez va provoquer un départ

Ancienne cible de l’Olympique Lyonnais lors du dernier mercato d’été, Guido Rodriguez (30 ans) serait une recrue parfaite pour le FC Barcelone, puisque l’Argentin sera libre de tout contrat en fin de saison. Les dernières discussions auraient été très positives et le maintien de Xavi sur le banc du Barça serait un facteur favorable à la conclusion de l’accord, alors que l’Argentin a d’autres propositions, et notamment du côté de l’Arabie saoudite.

La suite après cette publicité

Si la signature du milieu de 30 ans venait à être définitivement bouclée, cela permettrait au Barça de pouvoir se séparer d’Oriol Romeu, qui, sauf surprise, quittera le club. Le club blaugrana aimerait lui proposer un contrat de deux saisons plus une troisième en option afin de préparer le court-terme et rêverait également de s’offrir un autre milieu de terrain de classe mondiale dans le but de préparer l’avenir. Un véritable chantier se précise en Catalogne cet été.