LdC : nouvelles images chocs de Barça-PSG

La qualification du PSG à Barcelone pour les demi-finales de la Ligue des Champions est encore présente dans toutes les mémoires. RMC Sport a sorti un documentaire intitulé "Demontada" avec de nouvelles images du match retour à Montjuïc. On y voit notamment l’expulsion de Xavi en seconde période, et on comprend mieux pourquoi. En plus d’avoir fait voler les boudins de protection de la caméra de bord de terrain, l’entraîneur a copieusement insulté l’arbitre de la rencontre. «Ta mère la p/te», «Donne le ton carton, ta mère la p/te» enchaine-t-il avant de s’en prendre au 4e arbitre. «Me b/ise pas mec! Ta mère la p/te!»

La suite après cette publicité

Le carton rouge est donc de sortie, sous les applaudissements d’un certain Ousmane Dembélé. Si le technicien catalan a toujours soutenu le Français, même durant l’avant match de ces retrouvailles, l’ailier ne fait pas cadeau à son ancienne équipe. Chahuté par le public tout au long de la rencontre, il exulte lorsque l’arbitre lui accorde le penalty à la suite d’un contact irrégulier de Joao Cancelo dans la surface. Il prend également tout son temps à sortir du terrain lors de son remplacement en fin de match, n’hésitant pas à applaudir les supporters parisiens, sous les huées des fans barcelonais.