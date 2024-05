La grosse décision du PSG avec Luis Enrique après l’élimination en Ligue des Champions

Encore une déception pour le PSG. Dans leur quête du Graal qu’est ce sacre en Ligue des Champions, les Parisiens ont cette fois échoué en demi-finale, s’inclinant face à un rival a priori bien inférieur comme le Borussia Dortmund. Une élimination qui fait mal donc, surtout que c’était la dernière opportunité de voir Kylian Mbappé soulever la coupe aux grandes oreilles avec l’écurie francilienne. Le Bondynois a d’ailleurs été très critiqué pour sa prestation plutôt mauvaise au Parc des Princes.

La suite après cette publicité

Et il n’est pas le seul à avoir pris cher, puisqu’à part quelques exceptions comme Vitinha, rares sont les Parisiens à avoir été au niveau d’une demi-finale de Ligue des Champions. Forcément, Luis Enrique a aussi été la cible de critiques assez prononcées. « Il a gourouté le cerveau de tout le monde. Il allait trouver la solution parce que c’est l’évangile, parce qu’il descend sur Terre et il trouve des solutions. Mais Terzic, qui est le tocard du coin pour la plupart des gens, lui a donné deux leçons de football. Maintenant on a le génie, on va continuer deux ans avec lui, et toutes les semaines on aura Gifi des idées de génies. J’en ai marre. On lui a ciré le cul et les pompes à Luis Enrique tellement c’était un génie », a lancé l’éditorialiste Daniel Riolo sur RMC Sport par exemple.

À lire

PSG : le projet de QSI prend cher

Un nouveau contrat en préparation

Recruté pour remporter la Ligue des Champions, Luis Enrique n’aura pas atteint son objectif cette saison. Comme l’indique Le Parisien, cet échec n’aura cependant pas de mauvaises conséquences pour l’Espagnol. La direction du club souhaite même toujours le prolonger et le conforter à son poste. Une décision forte, qui pourrait aboutir sur la signature d’un nouveau contrat très rapidement, puisque le média explique qu’elle pourrait se conclure après la finale de la Coupe de France.

La suite après cette publicité

L’état-major parisien est convaincu par son travail, que ce soit au niveau du contenu proposé par l’équipe ou par l’intégration de jeunes joueurs à l’effectif. Hermétiques aux critiques extérieures, les décideurs du champion de France continuent de penser que l’ancien de la Roja et du Barça est le profil idéal pour mener ce projet parisien à bon port. Luis Enrique devrait donc toujours être sur le banc de touche parisien à la reprise de la Ligue 1 en août prochain.