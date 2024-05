PSG : Zoumana Camara met les choses au clair sur son avenir

Ce dimanche, le PSG a largement dominé l’OL dans la catégorie U19 (5-0). Une catégorie dirigée jusque-là par l’ancien parisien Zoumana Camara. Jusqu’à cet été ? L’Équipe annonçait en effet que le coach de 45 ans allait quitter le club à la fin de saison et qu’il avait d’ailleurs déjà prévenu sa direction. Il souhaite désormais coacher une équipe première alors que plusieurs clubs s’intéressent à lui et qu’il arrive en fin de contrat.

Devant ses rumeurs naissantes, Zoumana Camara a évoqué ce sujet dans un court entretien pour Le Parisien. Et il a tenu à mettre les choses au clair. « La suite ? On verra. Pour l’instant, je suis concentré sur la fin du Championnat de France. S’il y a une annonce à faire, elle sera d’abord en interne. Je n’ai pas pour habitude de beaucoup parler dans la saison, j’aime bien me plonger dans mon travail. (…) J’ai touché à tous les secteurs : joueur, entraîneur adjoint, coach à la formation maintenant. Je m’éclate dans ce que je fais, je suis content, je profite. On fera le point avec mes dirigeants, avec le club, dans le respect, et on verra ce qu’il adviendra pour moi la saison prochaine. » Voilà qui devrait calmer les choses.