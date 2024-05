LdC : Jude Bellingham évoque ses retrouvailles avec le BVB

Le 1er juin prochain, Jude Bellingham va vivre un match spécial. Il va participer à la finale de la Ligue des champions avec le Real Madrid face à son ancien club, le BVB, dans son pays, l’Angleterre. De quoi mettre en joie le jeune homme de 20 ans qui peut soulever sa première coupe aux grandes oreilles. Au micro de CBS Sports, l’Anglais est revenu sur la qualification des Merengues. «Il y a eu de nombreuses fois où nous avons semblé morts et enterrés, mais notre mentalité nous permet de ne jamais nous considérer comme morts. Nous l’avons vu plusieurs fois cette saison. Peu importe qui marque le but. Mentalement, nous n’abandonnons jamais. Participer à une finale de Ligue des champions est quelque chose que je ne réalise pas, je n’arrive pas à croire que je suis en train de le dire.»

Il poursuit au sujet du public espagnol : «c’est incroyable. Les meilleurs fans du monde, de loin. C’est la raison pour laquelle nous sommes revenus si souvent. Ils vous donnent de l’énergie… À Wembley contre Dortmund, ça va être quelque chose d’étrange. Je n’arrive pas encore à y croire, mais j’attends vraiment ce match avec impatience. C’est une finale de Ligue des champions avec cette ambiance-là… Je pense qu’à ce stade de la compétition, celui qui est là l’est parce qu’il le mérite. Nous venons parce que nous le méritons et eux aussi. La finale sera un grand match.» Enfin, il a évoqué la pression : « nerveux ? Non, j’aimerais pouvoir dire oui. Dans les vestiaires, j’ai regardé autour de moi et je me suis dit que je ne pouvais pas faire partie d’une meilleure équipe avec de meilleurs coéquipiers. Je suis très heureux d’être ici ce soir. Quand j’avais sept ans et à Birmingham, je rêvais de nuits comme celle-ci.» Il ne manque plus qu’une étape pour réaliser que son rêve devienne réalité.