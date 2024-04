Vidéo : le sublime but d’Hugo Ekitike contre le Bayern

En déplacement à Munich pour la 31e journée, l’Eintracht Francfort a beaucoup à jouer cet après-midi dans sa quête européenne. Les 6e de Bundesliga peuvent compter sur leur attaquant Hugo Ekitike. Après avoir marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs la semaine dernière, celui qui vient de signer avec le club allemand semble être lancé. Le Français vient d’inscrire un but magnifique !

Après un contrôle orienté et un double contact, le joueur formé au Stade de Reims a décoché une frappe lointaine qui a trompé Manuel Neuer (23e). En réponse au but de Harry Kane (9e), ce but tout en finesse d’Hugo Ekitike avait permis à Francfort de rejoindre les vestiaires à égalité avec le Bayern Munich.