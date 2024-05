Arsenal a déjà planifié les célébrations pour le titre

20 ans après, Arsenal raflera-t-il enfin la couronne d’Angleterre ? Après avoir disposé de ses deux rivaux Chelsea et Tottenham, le club londonien a prolongé sa belle dynamique en enchaînant contre Bournemouth (3-0) afin de conforter sa place en tête de Premier League. À deux journées de la fin, les Gunners comptent une unité d’avance sur les Cityzens et devront réaliser un sans-faute tout en espérant au minimum une contre-performances de la bande à Pep Guardiola pour mettre fin à leur hégémonie.

Alors que le titre est encore loin d’être acquis, Arsenal aurait anticipé les festivités en cas de sacre le 20 mai prochain. En effet, le Daily Mail rapporte que l’actuel leader de Premier League envisage la possibilité d’un défilé, similaire à celui des Invincibles en 2004, au cœur de la cité londonienne avec pour point de départ et d’arrivée l’Emirates Stadium. Le média britannique ajoute également qu’Arsenal aurait d’ores et déjà pris contact avec les autorités britanniques pour évaluer la perspective de fermer certaines rues en vue de faciliter la circulation du bus qui accompagnera les joueurs et le staff jusqu’aux portes de l’Emirates Stadium avant que ces derniers ne soient célébrés en grande pompe par leurs supporters.