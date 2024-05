5 choses à savoir sur Arne Slot, le nouveau coach de Liverpool

Il a été joueur avant de devenir coach

Si sa première expérience sur un banc avec une équipe jeune a eu lieu à l’été 2013, Arne Slot venait tout juste de finir sa carrière de joueur. Formé au PEC Zwolle avec qui il a fait ses grands débuts en septembre 1998, Arne Slot aura roulé sa bosse aux Pays-Bas pendant 15 ans. Milieu offensif polyvalent qui a joué sur tout le front de l’attaque, mais aussi aux différents postes de l’entrejeu, il aura connu que trois clubs. En plus du PEC Zwolle (176 matches, 52 buts et 30 offrandes), il aura porté le maillot du NAC Breda (154 matches, 22 buts et 16 offrandes) et du Sparta Rotterdam (57 matches, 6 buts et 7 offrandes). Alternant entre la première (208 matches), et la deuxième division néerlandaise (136 rencontres), il aura connu l’Europe à deux reprises avec le NAC Breda, en Coupe Intertoto 2002/2003 et en Coupe de l’UEFA 2003/2004. Considéré comme un joueur élégant, Arne Slot n’aura pas marqué le football néerlandais en tant que joueur mais avait certaines qualités.

Il aurait pu être champion sans le Covid-19

Lors de sa première expérience comme entraîneur professionnel avec l’AZ Alkmaar où il était auparavant adjoint, Arne Slot a vite eu des résultats impressionnants. Avec 18 victoires, 2 nuls et 5 victoires en 25 matches, un jeu léché et une patte qui se faisait ressentir, il avait porté son équipe à la deuxième place à égalité de points avec l’Ajax Amsterdam. En pleine course au titre avec les Godenzonen, l’AZ Alkmaar a été fauché dans son élan puisque la pandémie de Covid-19 a gelé la saison qui n’a pas repris et aucun champion n’a été désigné. Pour autant, l’AZ Alkmaar avait surpris son monde avec le trio Calvin Stengs, Oussama Idrissi et Myron Boadu ainsi que le travail du coach Arne Slot. «On pouvait déjà voir la main d’Arne Slot dans les équipes de l’AZ lors des deux dernières années. Cette saison, lui et les joueurs étaient déjà familiers. Et il connaissait tous les jeunes des équipes U19 et U21. Il joue un football d’attaque et dit : lorsque vous jouez au football d’attaque, les joueurs ont tendance à s’amuser plus à l’entraînement. Même dans les matchs à l’extérieur contre le PSV et Feyenoord et dans le match à domicile contre Manchester United, l’AZ a été très offensif», nous avait alors expliqué à l’époque Steven Kooijman journaliste pour De Telegraaf.

Il a été viré en étant invaincu en Eredivisie

Resté à l’AZ Alkmaar après cette saison, Arne Slot a tenté d’emmener le club néerlandais loin en Europe. Sorti au 3e tour de l’Europa Ligue, il a réalisé une bonne phase de poules en Ligue Europa avec 8 points en 5 matches dans un groupe avec le Napoli, la Real Sociedad et Rijeka (son équipe a terminé troisième à son départ après une défaite contre Rijeka ndlr). En championnat, l’AZ Alkmaar n’avait pas réalisé un départ canon, mais n’avait pas connu la défaite avec 4 victoires et 5 nuls en 9 matches. Pourtant, Arne Slot a été limogé. Annoncé sur le banc du Feyenoord où Dick Advocaat ne faisait plus l’unanimité, il a été licencié. « Nous voulons un entraîneur-chef qui se concentre entièrement sur l’AZ », avait déclaré Max Huiberts, directeur technique de l’AZ Alkmaar en décembre 2020. Quelques mois plus tard, Arne Slot débarquait bien sur le banc du Feyenoord.

Il a remis le Feyenoord au sommet

Troisième club néerlandais le plus titré de l’histoire derrière l’Ajax Amsterdam et le PSV Eindhoven, le Feyenoord Rotterdam reste une institution aux Pays-Bas. Seulement titrée en 2017, De Trots van Zuid, soit la Fierté du Sud, n’a pas connu que des moments faciles sur les dernières saisons. D’ailleurs Arne Slot avait récupéré un club qui avait terminé cinquième loin de ses rivaux, mais l’a vite remis en état de marche. Troisième pour sa première saison derrière l’Ajax Amsterdam et le PSV Eindhoven, il avait surpris son monde en Coupe d’Europe en atteignant la finale de la première édition de Ligue Europa Conference en sortant le Partizan Belgrade, le Slavia Prague et l’Olympique de Marseille. En finale, l’AS Roma l’avait toutefois emporté via un but de Nicolo Zaniolo (1-0). La saison suivante a permis une confirmation nationale avec un titre acquis au forceps en Eredivisie. De retour en Ligue des Champions, Arne Slot et ses hommes ont été reversés en Ligue Europa et ont remporté la Coupe des Pays-Bas contre le NEC Nimègue (1-0). Deuxième d’un championnat écrasé cette saison par le PSV Eindhoven, le Feyenoord est resté solide malgré tout et a confirmé son retour parmi les prétendants au titre.

Le Guardiola Néerlandais

Successeur de Jürgen Klopp à Liverpool, Arne Slot est pourtant un grand fan de celui qui a été le grand rival du coach des Reds sur les dernières années : Pep Guardiola. «Je ne veux certainement pas me comparer à Pep, mais c’est un maniaque du contrôle tout comme moi. Si je me regarde, j’essaie de gagner un match dans la semaine qui précède son match, en transmettant le plus parfaitement possible aux joueurs l’entraînement, les discussions d’avant-match et les tactiques. Il n’y a aucune équipe au monde que je préfère regarder que Manchester City, suivi de Naples, Arsenal et Brighton», avait-il déclaré dans une interview en 2023 pour Voetbal International. Surnommé le Guardiola Néerlandais aux Pays-Bas, Arne Slot dispose toutefois de beaucoup de similitude avec le Liverpool de Jürgen Klopp avec un jeu offensif, un pressing intense, l’utilisation du 4-3-3 et la volonté de construire en démarrant de l’arrière. De Guardiola à Klopp, il n’y a qu’un pas, à Arne Slot de le franchir.