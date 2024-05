L’AC Milan a trouvé le remplaçant d’Olivier Giroud

Installé au poste de numéro 9 de l’AC Milan depuis 2021, Olivier Giroud quittera le club italien à l’issue de la saison pour les États-Unis. Une place se libère donc pour un attaquant et les Milanais veulent investir cet été sur son successeur. D’après la Gazzetta dello Sport, les Rossoneri visent Benjamin Šeško (20 ans). L’attaquant, arrivé à Leipzig l’année dernière après avoir été lancé par le club filial du RB Salzbourg, démontre ses qualités ces dernières semaines. Le Slovène a marqué lors des cinq dernières rencontres de Bundesliga et contribue fortement à la bonne dynamique de son équipe. Pour s’acquitter du joueur, l’AC Milan devra lever la clause libératoire du joueur.

Selon le quotidien italien, la clause s’élèverait actuellement à 50 millions d’euros. Un prix qui n’effraie pas les Milanais, séduits par le profil athlétique et jeune du joueur. La clause pourrait s’élever à 75 millions d’euros dans les prochains mois pour le joueur sous contrat jusqu’en 2028. Si le joueur et que Milan passe à l’action cet été, Benjamin Šeško serait le transfert le plus cher réalisé par les Rossoneri.