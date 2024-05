Trophées UNFP : les finalistes pour le plus beau but de l’année

L’UNFP a dévoilé ce vendredi la sélection des cinq plus beaux buts de la saison 2023-24 en Ligue 1. Parmi les nommés, on retrouve la belle bicyclette d’André Ayew (Le Havre), le lob du milieu de terrain de Lamine Camara (FC Metz), la reprise de volée signée Kamory Doumbia (Brest),

la magnifique chevauchée d’Amine Gouiri (Rennes), la frappe puissante de Téji Savanier (Montpellier) et la belle frappe puissante du pied gauche de Teddy Teuma (Reims).

Une sélection variée, mais il n’y aura qu’un seul vainqueur et le grand public a désormais l’opportunité de voter pour le favori sur le site de l’UNFP, avant la révélation du grand vainqueur, le dimanche 13 mai prochain. L’année dernière, c’était l’ex-Parisien et capitaine de l’Argentine, Lionel Messi, qui avait été lauréat de ce trophée.