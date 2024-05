Une légende du PSG prendra sa retraite dimanche

C’est dans un contexte émotionnellement chargé que se refermera la soirée de dimanche au Parc des Princes. Si l’heure sera aux festivités avec la célébration du titre de champion de France après le match contre Toulouse, cette 33e journée de Ligue 1 sera également placée sous le signe de la nostalgie pour les Parisiens. D’abord, avec cette possible cérémonie d’adieu de Kylian Mbappé, qui quittera le club librement en juin, mais aussi avec l’annonce du départ à la retraite d’une autre légende du PSG : Michel Montana.

Speaker du club depuis 26 ans, l’homme qui a accompagné les plus folles soirées parisiennes à domicile, va en effet tirer sa révérence. Comme rapporté par France Bleu Paris, l’homme de 68 ans a décidé de dire stop. Une décision confirmée par le PSG et l’intéressé : « Chers supporters du PSG, après trois décennies, il est venu le moment pour moi de mettre un terme à ma carrière de speaker au Parc des Princes. Mon ultime match aura lieu ce dimanche. Au fil de ces années, j’ai éprouvé une affection sans borne pour ce métier. J’ai toujours eu à cœur de me voir comme un trait-d’union entre le Club et vous, fidèles supporters. Ce lien, teinté de rouge et de bleu, cette connexion sonore, a su traverser les époques. C’est avec une immense fierté que je contemple toutes ces belles années», a indiqué Michel Montana dans un communiqué publié par le club.