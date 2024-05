OM : l’émouvant message de Pierre-Emerick Aubameyang

Hier soir, l’OM est passé à côté de son match en Ligue Europa. En effet, les Phocéens ont été dominés et battus par l’Atalanta Bergame (3-0) lors de la 1/2 finale retour. Une énorme déception pour Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur de la compétition, qui a versé quelques larmes après l’élimination des siens.

Ce vendredi, l’ancien joueur d’Arsenal et de Chelsea est sorti du silence sur son compte Instagram pour exprimer sa tristesse. «Merci pour vos messages. Quand tu ne sais pas quand tu auras la chance de rejouer une 1/2 finale de Coupe d’Europe et que tu passes complètement à côté, alors l’émotion prend le dessus. Mais la saison n’est pas finie. On doit finir le boulot. On ne lâche pas», a-t-il écrit en ajoutant des cœurs blanc et bleu, aux couleurs de l’OM.