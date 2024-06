Real Madrid : l’énorme sacrifice de Luka Modric pour prolonger

Le Real Madrid l’a encore fait. Pour la 15e fois de son histoire, le club espagnol a remporté la Ligue des Champions. Secoués en première période, les Merengues ont pris l’ascendant lors du second acte pour mettre la main sur le trophée. Entré en jeu en fin de rencontre, Luka Modrić a apporté sa pierre à l’édifice pour remporter la sixième Ligue des Champions de sa carrière. Son avenir étant encore incertain, le Croate a encore agrandi sa collection de trophées à l’âge de 38 ans alors que son compère Toni Kroos au milieu de terrain est parti à la retraite au terme de ce dernier match.

Une situation qui laissait la porte ouverte à Modric pour une prolongation. Et selon les informations de The Athletic, l’ancien de Tottenham va bel et bien étendre son bail à la Maison Blanche. Pour continuer d’une année, le média anglais précise que l’intéressé va consentir à une sacrée baisse salariale. Un choix motivé par la volonté du Ballon d’Or 2018 de remporter une 7e Ligue des Champions avec la formation madrilène. Reste à savoir si le numéro 10 du Real y parviendra pour sa douzième saison dans la capitale ibérique et avec l’arrivée de Kylian Mbappé.