Thierry Henry s’incline devant le Real Madrid

À Londres, le Real Madrid a décroché une 15e Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Le club ibérique est sur le toit de l’Europe et de l’Espagne, et alors que Kylian Mbappé et Endrick doivent renforcer l’écurie madrilène cet été, Thierry Henry s’incline devant la puissance des Merengues.

«Le Real Madrid a gagné la Liga et la Ligue des Champions cette saison malgré plusieurs blessures. Cet été ils vont signer Mbappé et Endrick. Ils n’ont pas besoin d’eux et ils vont les signer. C’est du luxe, c’est ça le Real Madrid», a déclaré l’ancien Barcelonais.