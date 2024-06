EdF : Jonathan Clauss s’explique sur son retour en sélection

Pas sélectionné l’année dernière dans le groupe de l’équipe de France, notamment pour la Coupe du monde au Qatar fin 2022, Jonathan Clauss va participer à l’Euro en Allemagne. Le piston droit avait confié sa déception de ne pas avoir été appelé par Didier Deschamps pour la dernière grande compétition. Interrogé sur cette absence dans le groupe Bleu pendant près d’un an (novembre 2022 - septembre 2023), il a partagé ses sentiments sur cette période difficile.

« On m’avait justifié un problème de système. Depuis que j’ai intégré la L1, on m’avait découvert à 5. Le sélectionneur n’avait aucune garantie. Il ne l’avait pas vu et je n’ai pas pu lui montrer non plus. Il a pris la décision de ne pas me prendre pour le Mondial 2022. J’ai été déçu de cette non-sélection en Coupe du monde mais ça m’a permis de rebondir mentalement et de me replonger dans le travail. Il fallait que par le terrain, j’oublie ça et apprendre de moi. Il y a énormément de fierté, cela se voit tous les jours sur mon visage », a-t-il expliqué en conférence de presse. Le joueur de l’OM a été sélectionné lors des trois derniers rassemblements.