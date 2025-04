Barça : Lamine Yamal chambre le Real Madrid

Si le FC Barcelone s’est imposé au bout du suspense contre le Real Madrid en finale de Coupe du Roi, le jeune Lamine Yamal y est encore pour beaucoup. Auteur de deux passes décisives pour Ferran Torres et Pedri, le jeune espagnol a surnagé dans la création, et devient un candidat de plus en plus crédible au Ballon d’Or, au même titre que ses coéquipiers Raphinha et Pedri. De quoi le mettre en confiance, allant jusqu’à lancer des petits chambrages contre le grand rival.

«J’ai dit à Araujo que cela n’avait pas d’importance s’ils marquaient un ou deux buts contre nous parce que de toute façon, cette année, ils ne peuvent pas nous battre», racontait le gamin de la Masia. Avec la Supercoupe d’Espagne et la Coupe du Roi déjà en poche, l’Inter Milan arrive mercredi à Barcelone pour un remake de la demi-finale de C1 de 2010. Et en Liga, il ne reste plus que cinq matchs avec quatre points d’avance sur Madrid pour s’assurer un deuxième titre en trois ans.