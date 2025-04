FC Barcelone : la consécration historique de Jules Koundé

Les Catalans se réveillent avec le sourire ce matin. Samedi soir, dans la nuit même, l’équipe d’Hansi Flick est venue à bout de l’ennemi juré, le Real Madrid, remportant ainsi la Copa del Rey (3-2) dans les prolongations. Une rencontre marquée par des polémiques sur l’arbitrage et pendant laquelle les Merengues ont été un peu meilleurs que lors des derniers Clasicos, mais ça n’aura pas suffi.

Et s’il y a un homme qui peut être particulièrement heureux après ce sacre, c’est Jules Koundé. Le Français a inscrit le but de la victoire dans les prolongations. Il a parfaitement anticipé cette passe dans l’axe de Luka Modric en direction de Brahim Diaz, avant de placer une frappe croisée au ras du poteau droit de Courtois. S’en est suivie une explosion de joie des joueurs barcelonais et des fans blaugranas qui ont fait le déplacement.

Il est entré dans l’histoire du Barça

Certes, Jules Koundé était déjà un taulier de l’équipe avant ce match. Il est même le joueur le plus utilisé par Hansi Flick cette saison, et personne ne conteste vraiment son statut et son importance dans l’équipe. Mais il lui manquait peut-être ce but pour entrer, définitivement, dans le cœur des Culés. Sport indique que le Français a fait « un match énorme », et qu’il a « mangé Mbappé et Vinicius ». « Koundé a été le héros d’une famille qui ne veut pas s’arrêter à ce titre », indique le média catalan, qui a attribué un 9/10 dans ses notes du match à l’ancien Bordelais, indiquant qu’il est entré dans l’histoire du Barça.

« Quand Koundé a eu le ballon, tout le monde lui disait de tirer. Mais je n’aurais jamais imaginé qu’il marquerait de là. Il nous cachait son talent », blaguait Pedri après la rencontre. Dans Mundo Deportivo, l’autre journal pro-Barça, le visage du Français est aussi placardé un peu partout. Le journal publie un article qui indique que Koundé a rejoint un club très fermé des défenseurs barcelonais ayant été décisifs lors d’une finale, aux côtés de joueurs comme Belletti et Ronald Koeman, rien que ça. « Koundé est dans l’histoire du Barça avec des lettres gravées en or. Il a poussé le Barça à la gloire », explique le média dans un autre article. Vous l’aurez compris, Koundé n’a pas juste offert un titre au Barça hier soir…