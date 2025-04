Real Madrid : Antonio Rüdiger s’est excusé après son comportement face au Barça

La finale de Coupe du Roi a tourné au ridicule ce samedi soir. En parallèle de l’avant-match brûlant et qui laissait présager, la finale entre le Real Madrid et le FC Barcelone nous a livrés une rencontre assez inoubliable. Outre le scénario fou de la finale avec la victoire au bout des prolongations pour le Barça grâce à la frappe lointaine de Jules Koundé, ce Clasico a été marqué par la nervosité des joueurs madrilènes en fin de match. Symbole de cette frustration, Antonio Rüdiger est entré dans une colère noire qui l’a poussé à jeter des glaçons en direction de l’arbitre principal de la rencontre en fin de match.

Un comportement inacceptable qui devrait lui valoir une lourde suspension. En attendant, le défenseur allemand de 32 ans des Merengues s’est excusé sur les réseaux sociaux pour son accès de colère : «il n’y a aucune excuse pour mon comportement d’hier soir. J’en suis vraiment désolé. Après 111 minutes, je n’étais plus en mesure d’aider mon équipe et avant le coup de sifflet final, j’ai commis une erreur. Je m’excuse encore une fois auprès de l’arbitre et de tous ceux que j’ai déçus hier soir.»