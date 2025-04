L’OM balaye Brest

Il y a une qualification en Ligue des Champions à aller chercher. Et l’OM a déjà grillé trop de cartouches pour laisser filer des points à domicile. L’enjeu est donc simple comme bonjour, les hommes de Roberto De Zerbi devront s’imposer à l’Orange Vélodrome dimanche soir en clôture de la 31e journée de Ligue 1 face à Brest. Histoire aussi de valider le choix de l’entraîneur italien d’avoir emmené toute sa troupe à Rome pour une mise au vert de plusieurs jours.

Verra-t-on l’effet de ce nouveau stage commando organisé par le volcanique coach ? Ou les supporters phocéens peuvent-ils redouter une nouvelle désillusion à domicile ? Pour ce choc de la Ligue 1, on s’attend à un nouveau scénario dantesque. Pour profiter des cotes de OM-Brest, PARIONS SPORT en ligne vous propose carrément 10 € offerts sans dépôt + jusqu’à 100 € de bonus de bienvenue pour toute nouvelle inscription grâce au code promo FM10. Vous pouvez donc choisir de vous tester avec les 10 € avant de mettre votre carte bleue pour miser 100 € afin de récupérer votre bonus de bienvenue. Pour ce faire, inscrivez-vous en moins de deux minutes sur Parions Sport en Ligne. Ensuite, validez votre compte (il faut pour cela que votre pièce d’identité et votre adresse postale soient validées). Ensuite, recevez vos 10 € directement sur votre compte joueur dans les 24h après sa validation. Si vous ne voulez pas patienter et mettre toutes les chances de votre côté, inscrivez-vous grâce au code promo FM10, utilisez les 100 € et misez sur votre club préféré. Si le pari est perdu, vous récupérerez votre montant de départ de 100 € en crédits de jeu. De quoi tenter un coup sans risque.

Parmi les différents paris proposés par PARIONS SPORT en Ligne pour cette rencontre OM-BREST, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour vous :

Victoire de l’OM 3-1, cote à 9,70

Il va y avoir du spectacle à l’Orange Vélodrome dimanche soir, c’est une certitude. L’OM reste sur 8 buts inscrits lors de ses deux derniers matches à domicile, et il n’y a pas de raison que cela s’arrête. D’autant qu’en face, la défense brestoise n’affiche pas toutes les garanties avec 6 buts encaissés lors des deux dernières rencontres.

Les deux équipes marquent, cote à 1,60

Vous l’aurez compris avec le score sur lequel nous vous proposons de miser, il y aura des buts dans les deux sens. Alors, si vous voulez un pari moins osé, nous aimons beaucoup cette cote qui semble coller au parcours récent des deux équipes. Brest encaisse beaucoup de buts, mais parvient à marquer quasiment à chaque fois. Quant à l’OM, même quand il s’impose à domicile, il concède des occasions et des buts.

Amine Gouiri marque face à Brest, cote à 2,60

Ses débuts à l’OM ont été tonitruants mais il a marqué le pas depuis quelques rencontres, ne trouvant plus la faille. Alors, on croit au réveil d’Amine Gouiri face à Brest, à domicile, avec un moral remonté à bloc par Roberto De Zerbi et ses méthodes originales. Par sa qualité technique et son entente avec ses partenaires offensifs, Amine Gouiri sera une menace constant pour la défense brestoise.

