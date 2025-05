OM : Eric Di Meco souhaite être incinéré au Vélodrome

Rassurons les plus inquiets d’entre nous : non, l’ancien marseillais Eric Di Meco n’est pas décédé, et est en pleine forme. Au micro de RMC, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille a déclaré vouloir reposer au sein du stade Vélodrome. «En Angleterre, il y a l’entrée des médias et sur le côté, il y a un endroit où des gens sont incinérés. Je ne sais pas si j’aurais la permission de le faire à l’OM, mais j’ai dit à mes enfants que je voulais avoir mes cendres au Vélodrome», explique le consultant.

Membre important du sacre de l’OM en Ligue des Champions en 1993, l’ancien international tricolore a également remporté quatre titres de champion de France sous le maillot ciel et blanc, ainsi qu’une Coupe de France. De quoi lui octroyer une petite place pour l’éternité dans les travées du Vel’, lui qui faisait également partie de l’épopée des minots avant le rachat du club par Bernard Tapie.