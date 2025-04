Quatre joueurs du Real Madrid ont choqué Florentino Pérez

C’est un nouveau lendemain de Clasico amer pour le Real Madrid. Samedi, l’écurie de Carlo Ancelotti s’est inclinée face à l’ennemi juré pour la troisième fois de la saison déjà, laissant filer un titre au passage. Mais il est vrai que cette fois, les Merengues ont été bien plus combatifs et à la hauteur de l’enjeu, eux qui avaient été humiliés lors des deux premiers duels en Liga (4-0) et en Supercoupe d’Espagne (5-2). Tout comme on a vu un meilleur Real Madrid que sur la double-confrontation de quarts de finale de Ligue des Champions face à Arsenal.

Clairement, même si cette défaite fait très mal, il y a eu une réaction d’orgueil qui n’est pas passée inaperçue auprès de l’opinion publique madrilène. La presse de la capitale espagnole, qui avait assassiné ses joueurs lors des derniers Clasicos et après l’élimination contre les Gunners, est bien plus clémente ce dimanche matin. C’est surtout le FC Barcelone qui est encensé, et les Madrilènes semblent avoir assumé que les Blaugranas sont bien supérieurs cette saison. Et certains joueurs madrilènes, aussi paradoxal que ça puisse paraître, ont marqué des points.

Pérez n’est pas en colère

Comme l’indique Defensa Central, la direction du Real Madrid menée par Florentino Pérez a été choquée - positivement - par quatre joueurs de l’équipe pendant le match. Effectivement, Jude Bellingham a par exemple surpris beaucoup de monde en interne, notamment à cause de son leadership quand l’équipe n’allait pas bien et de son sacrifice dans les tâches défensives, ce qui n’a pas toujours été le cas dans le passé.

En plus de l’Anglais, Kylian Mbappé a aussi marqué des points, lui qui avait été assez effacé ces derniers temps dans les gros matchs. Le Bondynois a été à la hauteur des attentes, que ce soit au niveau de sa performance et de l’attitude. Son compatriote Aurélien Tchouameni a également fait bonne impression. Une tendance qui se confirme depuis des semaines déjà. Très critiqué pendant une grosse partie de la saison, le milieu de terrain montre un excellent visage et a encore été bon contre le Barça, et ça n’est pas passé inaperçu en interne. Enfin, Arda Güler a encore saisi cette opportunité pour prouver qu’il peut avoir un rôle à jouer dans ce Real Madrid…