Real Madrid : Dani Carvajal a gravement insulté l’arbitre

Dani Carvajal n’a jamais autant fait parler de lui que depuis qu’il ne joue plus à cause de sa blessure au genou. Quelques jours après s’être distingué pour avoir été chercher des noises à Bukayo Saka après le match retour de Ligue des Champions contre Arsenal, le défenseur latéral a remis ça ce samedi contre le FC Barcelone en finale de Coupe du Roi. Les caméras de Movistar ont capturé la colère du joueur, assis derrière le banc du Real Madrid avec le reste des joueurs non convoqués, face aux décisions de Mr De Burgos. «Fils de p… ! Sale merde ! Insolent ! Et ce Lamine ? Arrête-toi là !», a crié le latéral des Merengues.

La suite après cette publicité

De propos qui pourraient lui valoir également une sanction, au même titre que ses coéquipiers Antonio Rudiger, Lucas Vazquez et Jude Bellingham, tous trois expulsés pour avoir montré un comportement violent envers l’arbitre de la rencontre, l’Allemand lui jetant même des projectiles depuis le banc. Une triste attitude qui a gâché un Clasico sur fond de finale qu’on attendait depuis 2014.