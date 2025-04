Le sacre du Barça enflamme l’Espagne, le comportement du Real Madrid dégoûte la presse espagnole

Le Barça fait l’unanimité

On a eu droit à un match assez dingue, on est passé par toutes les émotions, du beau jeu, du drame, des polémiques, bref un bon Clasico. Au final, c’est une victoire 3-2 de Barcelone après prolongation. Une victoire pour le football selon AS. C’est le héros de la soirée Jules Koundé qui a délivré les siens d’une lourde frappe de loin. La presse salue son courage et plus globalement sa saison, joueur le plus utilisé par Flick qui a enchaîné plus de 100 matchs d’affilés. Il a marqué de lettre d’or sa légende pour Marca. Bravo à Hansi Flick aussi pour Mundo Deportivo, l’homme aux 7 finales joués, 7 gagnés dans sa carrière, dont la deuxième avec le Barça. Lamine Yamal, double passeur, avait annoncé la couleur en avant match et assumé. Il savait que cette équipe était capable de le faire, il n’a jamais douté comme il l’a dit en après-match. Une formation qui a fait a preuve d’une grande force de caractère malgré son jeune, pour renverser un match mal embarqué et avec un contexte très lourd reconnaît le journal AS. Marca, Mundo Deportivo, Esportiu, chacun des quotidiens félicitent Barcelone et reconnaissent sa supériorité. Le football a rendu justice à la meilleure équipe pour Mundo Deportivo. Plus que jamais, le Barça croit au triplé.

La soirée de la honte pour le Real Madrid

Un sacre qui a failli échapper à Barcelone, la faute à l’arbitrage. Réussir à s’imposer dans ce contexte fait d’eux plus que des champions comme l’affirme Sport. Il faut dire que ces derniers jours, le Real avec sa chaîne de télévision a mis la pression sur l’arbitre du jour, allant jusqu’à demander son changement à la Fédération Espagnole. Des agissements de la part du club qui nuisent à sa réputation. Mundo Deportivo souligne que le Real a employé un stratagème honteux avant le match, avec ces multiples boycotts des conférences de presse, d’entraînement, qui ont conditionné les arbitres de la finale. L’arbitre a été victime de chantage selon le journal. Cette pression a fonctionné selon la presse ibérique. AS récapitule toutes les situations litigieuses qui auraient pu être sifflées en faveur du Barça par monsieur De Burgos Bentgoetxea. Et il y en a pas mal à commencer par la possible main de Valverde en taclant. Le penalty non sifflé sur l’accrochage de Ceballos sur Cubarsi. En fin de match, le penalty sur Ferran Torres pour une balayette de Rudiger. ET le rouge qu’aurait dû recevoir Tchouameni pour une charge violente sur Dani Olmo. Mais le plus choquant dans cette rencontre, c’est le comportement honteux des joueurs du Real, avec leurs charges contre l’arbitre au bout de la prolongation. On a vu un Rudiger hystérique, qui a carrément lancé un glaçon sur l’arbitre avant d’essayer de lancer le pack entier. Puis l’Allemand a foncé vers l’arbitre avant d’être retenu de justesse par plusieurs Madrilènes. Lucas Vasquez, Bellingham et lui ont tous les trois écopé d’un carton rouge pour leurs attitudes menaçantes. Le défenseur madrilène risque une peine allant de 4 à 12 matchs de suspension. Même Dani Carvajal, blessé, a été filmé en train d’insulter l’arbitre. « Sale merde » « fils de …» bref la totale.

Liverpool prépare un gros coup

Liverpool peut remporter le titre aujourd’hui en cas de victoire ou de nul face à Tottenham. Mais ça n’empêche pas le club de travailler sur la suite en coulisse. Selon les indiscrétions de The Sun, les pensionnaires d’Anfield veulent proposer une offre d’environ 50 M€ pour Adam Wharton, de Crystal Palace. Le milieu de terrain de 21 ans pourrait lui être intéressé à condition d’être assuré d’un minimum de temps de jeu. Avec encore 4 ans de contrat, Palace pourrait faire monter les enchères.