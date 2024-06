Metz - ASSE : affrontements violents entre supporters en marge du barrage

Une nouvelle rixe entre supporters a eu lieu cet après-midi en marge du barrage retour entre Metz et Saint-Étienne. Comme la semaine dernière entre les supporters parisiens et lyonnais avant la finale de Coupe de France, les fans des deux équipes se sont affrontés dans les rues de Metz. Selon le Républicain Lorrain, 150 supporters stéphanois et messins se sont retrouvés derrière la gare de Metz, puis sur la terrasse d’un café, pour en découdre.

Des images sur les réseaux sociaux montrent aussi la présence des Ultramarines des Girondins de Bordeaux, qui se sont associés aux Magic Fans de l’ASSE. Pour rappel, la rencontre est classée au niveau 4 sur 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH).