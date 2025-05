Le PSG retient son souffle pour Ousmane Dembélé avant Arsenal !

Ousmane Dembélé fait trembler le Paris Saint-Germain. Touché à l’ischio de la jambe droite et sorti prématurément lors de la demi-finale aller de Ligue des champions remportée par le PSG à Arsenal (1-0), l’international français (53 sélections, 6 buts) reste plus que jamais incertain avant le choc retour face aux Gunners. Ce jeudi, RMC Sport indique d’ailleurs que le numéro 10 parisien était absent de l’entraînement collectif…

Une bien mauvaise nouvelle pour les champions de France en titre alors que le média précise que l’ancien joueur du Barça et de Rennes ne devrait pas être aligné contre Strasbourg ce samedi à 17h, dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Le club de la capitale ne veut, en effet, prendre aucun risque, qui plus est à l’heure où les Rouge et Bleu ont d’ores et déjà acquis le titre sur la scène nationale.

Préservé contre Strasbourg, incertain pour Arsenal…

«J’ai senti un petit truc mais ça va», avait pourtant assuré le principal concerné quelques minutes après la victoire à l’Emirates Stadium. Ce mercredi, L’Équipe nous apprenait même que le joueur n’avait pas encore passé d’examen et que la formation francilienne préférait agir en fonction des sensations de son protégé. Au regard des dernières informations, l’incertitude reste donc de mise.

Si aucun membre du club ne souhaite pour l’instant laisser filtrer le degré de gravité de la blessure du champion du monde 2018 et que tout le monde espère le voir sur la pelouse mercredi soir, Ousmane Dembélé reste, pour l’heure, engagé dans une véritable course contre la montre. L’absence du natif de Vernon, buteur en terres londoniennes, serait évidemment un terrible coup dur pour la bande à Luis Enrique…