Eden Hazard a grimpé le Mont Ventoux à vélo

Eden Hazard profite amplement de sa retraite ! Quelques jours après avoir été éliminé de la Kings World Cup avec l’équipe belge, l’ancien joueur emblématique des Diables Rouges (126 sélections, 33 buts) n’a pas tardé à enfiler sa tenue de cycliste pour se confronter au Mont Ventoux, réputée comme l’une des montées les plus exigeantes de France à grimper à velo.

Aux côtés de ses trois frères, Thorgan, Kylian et Ethan, et en compagnie d’une partie de la formation de cyclisme professionnelle Intermarché-Wanty, qui sera alignée sur le Tour de France 2024, l’ex-joueur de Chelsea et du Real Madrid a réalisé l’ascension du "mont chauve" ce samedi comme il l’a immortalisée sur son compte Instagram.