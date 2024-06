Le message fort de Rodrygo au Real Madrid et au PSG

« Eh bien… Tout peut arriver. J’ai un contrat ici mais… les années que j’ai passées ici ont été un plaisir pour moi. Comme je l’ai dit, je veux toujours être dans ce club mais, voyons voir ce qu’il passera. Tout est possible ». Les propos de Rodrygo lors du media day du Real Madrid, en milieu de semaine, étaient venus perturber une préparation plutôt calme et sereine pour cette finale de la Ligue des Champions… Des déclarations qui ont mis le feu dans les médias ibériques, et qui ont valu à l’attaquant une belle salve de critiques…

Il faut dire que le Brésilien avait clairement ouvert la porte à un départ, lui qui est régulièrement présenté comme le grand perdant de l’arrivée de Kylian Mbappé à Madrid cet été. Même si son entourage a immédiatement tenté de calmer le jeu, le mal était fait. Les médias espagnols ont même parlé d’un intérêt prononcé de Luis Enrique, coach du PSG, pour ses services. Plusieurs cadors anglais seraient aussi sur le coup.

Rodrygo ne veut pas bouger

Après la finale remportée par son équipe, Rodrygo a repris la parole. Il a tenu à démentir les rumeurs de départ et faire savoir qu’il n’avait aucune intention de partir. « Quand on m’a demandé si j’allais rester au Real Madrid toute ma vie, j’ai dit que oui, mais que je ne pouvais pas le savoir. Je suis encore sous contrat », a d’abord expliqué l’international brésilien.

« Je rêve de continuer ici et je suis sûr que ça va se passer comme ça. Si je peux rester ici toute ma vie, et bien je resterai, jusqu’à ce qu’ils (les dirigeants, NDLR) ne veuillent plus de moi », a ajouté l’ancienne pépite de Santos. Un message très clair à destination de sa direction, mais aussi du PSG, des deux clubs de Manchester, de Liverpool et compagnie…