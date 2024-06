La sortie médiatique remarquée de Florentino Pérez sur Kylian Mbappé

Une de plus. Pour Florentino Pérez, le staff et les joueurs madrilènes, on pourrait presque parler de routine. Un sixième titre de Ligue des Champions en 10 ans ; une performance hallucinante déjà inscrite dans tous les livres d’histoire du foot. Surtout que cette série fantastique a de grandes chances de se poursuivre, puisque certains des joueurs majeurs de l’équipe sont encore très jeunes, à l’image de Vinicius Junior ou de Jude Bellingham.

La suite après cette publicité

Et surtout, parce que l’effectif merengue va continuer d’être renforcé, à commencer par les arrivées de Kylian Mbappé et d’Endrick cet été. C’est simple : Carlo Ancelotti s’apprête à accueillir celui qui est considéré par beaucoup comme un des tous meilleurs joueurs du monde sur le plan individuel à l’heure actuelle, et un autre joueur qui a toutes les cartes en main pour intégrer ce club très fermé d’ici quelques années au vu de son potentiel.

À lire

L’Europe s’incline devant le sacre du Real Madrid, le coup bas de Naples au PSG

Un message à Mbappé

Après le sacre, Florentino Pérez a d’ailleurs été interrogé sur l’arrivée du Français, qui suscite quelques doutes auprès de certains dirigeants du club de la capitale espagnole. Plus que sur le plan sportif, certains redoutent que l’international tricolore puisse perturber un vestiaire très sain et équilibré. Et le boss du Real Madrid a été très clair, dans des propos que les médias espagnols interprètent ce matin comme un gros avertissement lancé au Bondynois. « Ce qui compte, c’est l’atmosphère dans laquelle les joueurs vivent, c’est une grande famille, c’est pour ça qu’on gagne des coupes d’Europe », a d’abord confirmé Pérez.

La suite après cette publicité

« Cette grande famille fait que personne ne veuille perturber une ambiance qui fait notre force ces dernières années. Mais aujourd’hui, c’est le moment de féliciter les joueurs qui ont gagné et pas de parler de joueurs qui ne sont pas dans notre équipe et appartiennent à un autre club », a ajouté l’homme d’affaires. Mbappé est prévenu : il devra se tenir à carreau…