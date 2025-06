La liste du Real Madrid pour le Mondial des Clubs !

La Coupe du Monde des Clubs 2025 débutera officiellement ce dimanche avec une première rencontre entre l’Inter Miami et Al-Ahly. Cette année, la compétition organisée par la FIFA suscite un grand intérêt en raison des cash-prize XXL réservés aux participants et surtout au vainqueur. Alors forcément, les clubs prennent très au sérieux la chose.

La suite après cette publicité

Ce mercredi, le Real Madrid a dévoilé son groupe pour la compétition. On retrouve évidemment les Français Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy et Aurélien Tchouameni. Vinicius Jr est également présent tout comme Rodrygo Goes et Endrick. Les recrues Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen sont aussi du voyage.