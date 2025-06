Galatasaray confiant pour conserver Victor Osimhen

Alors que l’avenir du buteur nigérian Victor Osimhen fait partie des dossiers les plus remuants de l’été, son club d’accueil en prêt, Galatasaray, n’a pas abandonné l’espoir de le voir rester quelques saisons supplémentaires. Lors d’une allocution officielle, le président de Galatasaray a confirmé que le club avait la main sur le dossier Osimhen : «Chaque jour qui passe augmente les chances qu’Osimhen reste à Galatasaray. C’est un processus de longue haleine, nous y travaillons.»

Pour rappel, Victor Osimhen est prêté par Naples à Galatasaray, où il a inscrit 37 buts et délivré six passes décisives en 41 apparitions toutes compétitions confondues. Pour le conserver, les Stambouliotes devront faire face à une rude concurrence, avec plusieurs offres d’Arabie Saoudite, ainsi qu’un intérêt existant de la part de clubs anglais et italiens pour l’ancien Lillois.