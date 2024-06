EdF : le message touchant de N’Golo Kanté pour Paul Pogba

Ce dimanche, N’Golo Kanté était présent en conférence de presse pour la première fois depuis son retour en équipe de France. Le milieu de terrain d’Al-Ittihad, surprise de la liste de DD pour le prochain Euro, en a profité pour évoquer plusieurs sujets. Et il n’a pas échappé, comme Antoine Griezmann, à la question sur Paul Pogba, suspendu 4 ans par la fédération italienne.

«Lors de mes dernières sélections, il était encore là. On lui souhaite de revenir le mieux possible, au vu de sa situation. Je ne dirais pas qu’il me manque sur le terrain car je n’ai pas encore joué récemment en EDF, mais pour la personne qu’il est, ce qu’il représentait pour le groupe, au chateau cela fait de la nostalgie, notamment quand on passe devant sa chambre. Je lui souhaite le meilleur pour la suite», a-t-il lancé. Paul Pogba appréciera sans doute les mots de son ex-coéquipier.