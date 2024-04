La grosse peur de Luis Enrique pour la Ligue des Champions, Ansu Fati va revenir au Barça

Luis Enrique inquiet pour ses joueurs

On commence tranquillement ce week-end avec les quotidiens français. L’Équipe nous partage une très belle Une qui met en avant le PSG. Si le leader de Ligue 1 remporte son match à domicile contre Le Havre ce soir, il sera sacré champion. Mais comme le précise L’Équipe dans ses pages intérieures, le coach du club parisien craint une déconnexion et une décharge émotionnelle trop importante en cas de larges festivités ce week-end. Il veut garder toutes ses chances de son côté pour réussir le reste des objectifs fixés. Tout sera fêté une fois la saison complètement terminée, et tout le monde espère du côté de Paris que ce sera pour un quadruplé historique.

Ansu Fati veut retourner au Barça

Du côté de la presse catalane, on a plus le droit à une analyse du prochain mercato du FC Barcelone. Les Blaugranas pourraient voir Ansu Fati être de retour dans la rotation. Le prêt de l’Espagnol à Brighton se termine le 30 juin, et d’après Sport, l’ailier de 21 ans veut absolument s’imposer au Barça. Il est convaincu que lors de la pré-saison, il montrera qu’il est plus que prêt à jouer à nouveau comme il l’a fait à ses débuts au Barça. D’autres sources du média affirment que son club formateur ne compte toujours pas sur lui, et si Brighton ne veut pas le garder, il sera de nouveau prêté dans un autre club.

Arteta demande conseil à Wenger

Direction l’Angleterre avec les Gunners. Pour remporter la Premier League, ils ont fait appel aux Avengers, enfin à un seul héros : Arsène Wenger. Comme le révèlent divers tabloïds anglais, dont The Sun, Mikel Arteta a contacté le patron des invincibles pour qu’il lui donne des conseils. Le coach espagnol estime que le manager français qui a réussi à porter le club jusqu’au sommet il y a 20 ans peut lui donner les clés pour réussir le sprint final.