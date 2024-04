Le transfert d’Hugo Ekitike rapporte gros au PSG

Il y a un peu plus d’un an, le PSG pensait faire la très belle affaire en récupérant le jeune Hugo Ekitike en provenance du Stade de Reims. Le jeune attaquant de 19 ans à l’époque, sortait d’une saison à 28 matches pour 11 buts. Des statistiques très correctes pour sa première saison dans l’élite du football français et qui avaient tapé dans l’œil de Luis Campos. Le directeur sportif du PSG déboursait 35 millions d’euros pour le récupérer. Un investissement important tout de même pour un joueur qui devait continuer sa progression et essayer de grappiller du temps de jeu avec Mbappé, Messi et Neymar dans son secteur offensif.

Mais finalement, cela n’a jamais été le cas et le passage d’Hugo Ekitike n’aura jamais porté ses fruits, au contraire. Après une première saison décevante où il n’aura inscrit que 4 petits buts en 32 apparitions, l’attaquant français avait refusé de partir cet été malgré une offre de Francfort et un deal comprenant l’arrivée en échange de Randal Kolo Muani. Résultat, il avait été écarté du groupe (1 seul match en 6 mois) et a finalement quitté Paris cet hiver pour ce même Francfort en prêt avec option d’achat. Et son aventure parisienne, à ce moment-là, semblait définitivement terminée déjà.

Le PSG va récupérer une belle somme

Depuis son départ vers la Bundesliga, le natif de Reims n’a pas spécialement réussi à se relancer. Le week-end dernier, celui qui était surnommé "Mister Zero But" par la presse allemande, a enfin ouvert son compteur avec sa nouvelle équipe. Après 12 rencontres, et seulement 3 titularisations, il peine encore à s’imposer. Mais cela ne veut pas dire que le club allemand ne lui fait pas confiance, au contraire. Ce vendredi, Francfort a annoncé officiellement avoir levé l’option d’achat de son joueur. Et cela va rapporter quelques millions d’euros au PSG.

Selon les informations de L’Equipe, le montant de l’option d’achat est de 16,5 millions d’euros. Une somme qu’il faudra ajouter aux 3,5 millions d’euros déjà dépensés par Francfort pour obtenir le prêt de l’attaquant français (prêt payant). Le PSG garde toujours 20% d’une éventuelle plus-value sur le joueur. Le club de la capitale pourrait aussi récupérer 4,5 millions d’euros de bonus supplémentaires, selon le quotidien français qui précise néanmoins que ces bonus sont difficilement atteignables. De quoi tout de même bien amortir l’investissement manqué de l’été dernier et de permettre au PSG d’avoir encore plus de moyens pour le prochain mercato estival.