Eintracht Francfort : Hugo Ekitike, le réveil de « Mister zéro but » !

«Il n’a pas joué pendant six mois au PSG. Nous prenons notre temps, il n’y a pas à tirer sur la sonnette d’alarme. Nous misons à fond sur lui à l’avenir». Voici ce que déclarait dernièrement Markus Krösche, directeur sportif de l’Eintracht Francfort, interrogé sur la situation de son attaquant, Hugo Ekitike. Muet face au but depuis son arrivée, le 1er février dernier, chez les Aigles, l’ancien buteur du Stade de Reims a finalement mis fin à cette longue disette lors de la 30e journée de Bundesliga contre Augsbourg, vendredi soir. Auteur du deuxième but des siens, le joueur prêté par le PSG a ainsi été l’un des grands artisans d’un succès précieux (3-1) dans un match important pour les places européennes.

Le but de la délivrance ?

Désormais sixième du championnat allemand, le club entraîné par Dino Toppmöller se retrouve, en effet, provisoirement qualifié pour la prochaine Ligue Europa Conference, reléguant Augsbourg, septième, à six longueurs. Alors que son équipe était accrochée peu avant l’heure de jeu, le Rémois s’est offert un joli slalom dans la surface avant de tromper le gardien adverse d’une frappe croisée dans le petit filet gauche. Pour rappel, avant ce but, l’attaquant français n’avait délivré qu’une petite passe décisive face au VfL Wolfsburg (2-2) le 25 février dernier. Un rendement famélique qui lui avait d’ailleurs valu un surnom peu flatteur dans la presse allemande.

Préoccupé par le manque de réussite de celui qui alternait depuis plusieurs rencontres entre une place dans le onze de départ et les entrées en fin de match, Bild l’avait ainsi surnommé « Mister zéro but ». Un sobriquet qui aura eu le mérite de piquer l’intéressé. Titularisé pour la troisième fois seulement par son entraîneur vendredi soir contre Augsbourg, Ekitike a donc retrouvé le chemin des filets, plus de quinze mois après son dernier but, face à Angers, le 11 janvier 2023. Un ouf de soulagement pour le droitier d’1m89, orphelin de la moindre réalisation lors de ses 11 premiers matches avec l’Eintracht Francfort.

Francfort lui fait confiance

«Bonjour aux supporters de l’Eintracht, c’est Hugo, je suis très content de cette victoire et de mon premier but aujourd’hui. Le meilleur arrive désormais et je souhaite marquer encore de nombreux buts dans ce magnifique stade», déclarait notamment le numéro 11 des Aigles quelques secondes après le coup de sifflet final avant de revenir sur son premier but.« Quand le ballon est revenu, je savais déjà ce que je voulais faire pour marquer ! J’ai donc récupéré le ballon, choisi ma trajectoire en conséquence et l’ai fait entrer. Je suis simplement satisfait et heureux». Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Paris Saint-Germain, Ekitike peut désormais entrevoir un avenir radieux outre-Rhin.

Libéré par cette première réalisation, le joueur de 21 ans va, pour cela, devoir trouver une régularité certaine d’ici la fin de saison. En attendant et malgré ces débuts contrastés, l’Eintracht pourrait, de son côté, lui faire confiance à plus long terme. Dernièrement, L’Equipe précisait, à ce titre, que la formation allemande souhaiterait lever l’option d’achat de 16,5 millions d’euros hors bonus qui dépendait d’un certain nombre de matchs joués (50 % matchs disputés, 6 titularisations) et que l’attaquant va atteindre. Profitant, par ailleurs, de la longue blessure de Sasa Kalajdzic, autre recrue hivernale, Ekitike a quoi qu’il en soit le parfait contexte pour asseoir son statut du côté de Francfort.

«Hugo possède certaines compétences qui ne s’apprennent pas. Il est incroyablement professionnel, concentré et ambitieux. En tant que personne, il est sociable, humble et s’intègre bien dans le groupe. Ce sont des conditions qui sont cruciales. Vous ne prenez pas de décisions de transfert basées sur les performances à court terme, des cinq ou six premières semaines», avait également ajouté Markus Krösche, le directeur sportif du vainqueur de la Ligue Europa 2022. Sur sa lancée et prêt à tout pour se voir attribuer un surnom plus élogieux du côté du Deutsche Bank Park, Hugo Ekitike aura, avant cela, une nouvelle occasion de briller face au Bayern Munich le week-end prochain.