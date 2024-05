Stade de Reims : c’est fini pour Will Still !

C’est la fin d’une époque dorée pour le Stade de Reims. Arrivé à Reims dans les bagages d’Oscar Garcia, dont il a été l’entraîneur adjoint, Will Still avait pris en main les rênes de l’équipe champenoise en octobre 2022. Ses débuts encourageants avaient incité la direction à lui faire confiance en tant qu’entraîneur principal, malgré son jeune âge. Et cela avait fonctionné, au point même de le voir devenir l’une des coqueluches de la Ligue 1 avec son franc-parler.

La suite après cette publicité

Il a proposé aux supporters d’Auguste-Delaune du beau spectacle, et Reims s’était installé comme une solide équipe de Ligue 1, capable de battre n’importe qui. Mais ces derniers mois se sont avérés plus délicats, entre rumeurs d’un départ en Angleterre, une volonté que le coach belge n’a jamais caché, désaccords avec sa direction suite à la vente de Matusiwa à Rennes, et résultats en berne.

À lire

Reims : la réaction de Will Still

Will Still écarté dès maintenant !

Le club champenois a donc décidé de bouger avant même la fin de la saison. D’abord pour régler l’avenir de Will Still à Reims sur le long terme. Il ne sera plus là pour la prochaine saison. Mais aussi à court terme puisque de cette décision découle celle de se passer de ses services pour la fin de l’exercice en cours. « Suite à une réunion tenue ce matin entre le Président Jean-Pierre Caillot, le Directeur Général Mathieu Lacour et l’entraineur principal Will Still, il a été convenu d’un commun accord que les deux parties ne continueraient pas l’aventure sportive ensemble la saison prochaine. Au vu de cette décision et afin de permettre au Stade de Reims de se projeter sereinement vers le prochain exercice, il a également été décidé que Will Still ainsi que son adjoint Nicolas Still se mettraient en retrait de leurs fonctions respectives dès aujourd’hui.»

La suite après cette publicité

C’est donc un chamboulement pour le Stade de Reims à 3 journées de la fin du championnat. Le président Jean-Pierre Caillot a tenu à rendre hommage à son ex-entraîneur : « le Stade de Reims tient à remercier Will et Nicolas Still pour leur investissement et toutes ces belles émotions vécues ensemble. Au cœur d’un projet Club singulier, connu et reconnu pour sa capacité à révéler tous les talents, nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à l’éclosion d’un entraîneur qui a su imposer ses convictions et son identité de jeu. Will a été l’un des acteurs du nouveau cycle initié en 2018, et a incontestablement permis au SDR de franchir encore un cap, notamment dans le contexte d’internationalisation du vestiaire. Will, Nico, la grande famille Rouge et Blanche vous remercie et vous souhaite le meilleur pour la suite de vos carrières. » Probablement en Angleterre donc.