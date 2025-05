LdC, PSG : l’appel du Collectif Ultras Paris !

À l’approche du match retour tant attendu entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, l’ambiance monte d’un cran dans la capitale. Ce rendez-vous européen, crucial pour la suite de la saison, représente bien plus qu’un simple affrontement sportif. C’est une question de fierté, d’identité et d’engagement sans faille pour les couleurs parisiennes. Dans ce contexte, le Collectif Ultras Paris souhaitait s’adresser à l’ensemble des supporters afin de rappeler l’importance de l’unité, du soutien inconditionnel et du respect de nos valeurs : «il est l’heure. Il est temps. Le moment d’écrire l’une des plus belles pages de l’histoire de notre club. Aux côtés de cette équipe qui nous rassemble, qui nous ressemble. Vous, supporters parisiens de toutes générations, qui vibrez avec ce club depuis tant d’années. Vous qui avez connu les joies, les peines, les grandes soirées et les désillusions… Mercredi, peut-être vivrons-nous l’un des plus grands moments sous nos couleurs. Mercredi, dans l’enceinte mythique de la Porte de Saint-Cloud. Le Parc des Princes, théâtre d’émotions, lieu de légende… Peut-être exploserons-nous de joie. Peut-être, nous envolerons-nous vers Munich, vers la finale !».

Le communiqué se poursuit : «mais avant cela, ce match doit être l’un des plus intenses, des plus puissants, des plus inoubliables. Nous avons besoin d’un Parc des Princes comme jamais : Prêt à rugir, à chanter, à trembler, à s’enflammer. Prêt à tout donner. 48 000 voix unies, portées par des millions d’autres, dans les bars, les foyers, partout en France et au-delà. Tous ensemble, tous aux couleurs du club, tous avec les écharpes autour du cou. Paris doit vibrer. Paris doit y croire. Et quand l’arbitre sifflera la fin, ayons le sentiment d’avoir, nous aussi, tout donné, d’avoir fait le maximum pour pousser notre équipe à la victoire. Tous Ensemble, en route pour la finale. Et Fiers, plus que jamais, d’être Parisiens !».