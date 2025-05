PSG : Achraf Hakimi réagit à sa nomination au Prix Marc-Vivien-Foé

Alors que la saison approche à son terme, les nommés pour les récompenses individuelles sont petit à petit dévoilés en Ligue 1. Moins connu que les trophées UNFP, le prix Marc-Vivien Foé est très prisé chaque saison, récompensait le meilleur joueur africain de l’année. Cette saison, les trois nommés sont le Parisien Achraf Hakimi, le Niçois Evann Guessand et le Strasbourgeois Habib Diarra. En conférence de presse avant la demi-finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal, le latéral marocain a expliqué qu’il pensait aux trophées individuels comme ce prix.

«Je suis très content de comment se dérouler cette saison, c’est ma meilleure saison. J’ai grandi en tant que footballeur et aussi personnellement. Je me sens plus mature. Je me sens bien. Si je peux encore m’améliorer, c’est mon objectif. Les objectifs individuels m’aident. C’est une facette qui me plait. Mais le plus important c’est le collectif, gagner en club et en sélection. C’est ça la plus grande satisfaction», a développé Achraf Hakimi, placant l’équipe au dessus de tout.