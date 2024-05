Ralf Rangnick refuse le Bayern Munich !

Le Bayern Munich va perdre la tête. En effet, la quête du successeur de Thomas Tuchel vire à la catastrophe pour les pensionnaires de l’Allianz Arena. Pourtant, ils avaient rapidement identifié leur priorité en la personne de Xabi Alonso, très bon sur le banc du Bayer Leverkusen. Sauf que l’Espagnol a décidé de décliner l’invitation pour continuer avec les champions d’Allemagne 2024. Déçus mais pas abattus, les dirigeants bavarois ont creusé la piste menant à Julian Nagelsmann. Etonnant sachant qu’ils l’ont viré comme un malpropre en mars 2023 pour placer TT sur le banc munichois.

Rangnick était intéressé par le poste

Malgré quelques échanges, l’ancien coach de Leipzig a décidé de prolonger le plaisir avec l’Allemagne jusqu’en 2026. Un nouveau coup dur pour le Bayern Munich, qui a jeté ensuite son dévolu sur Ralf Rangnick. Le technicien âgé de 65 ans présentait plusieurs avantages, dont ceux de maîtriser la langue allemande et de parfaitement connaître la Bundesliga. Après des semaines de négociations, la presse allemande a annoncé hier que ce dossier était en excellente voie puisque Rangnick a indiqué au Rekordmeister qu’il était prêt à prendre les commandes de l’équipe.

Les déclarations des dirigeants du club mardi après la 1/2 finale aller face au Real Madrid semblaient confirmer une avancée décisive dans ce dossier. « Nous sommes sur la bonne voie avec Ralf. Il serait un très bon choix pour nous», a notamment assuré le président Herbert Hainer. Sauf que tout a basculé entre hier, où un rendez-vous s’est tenu entre les diverses parties, et aujourd’hui. Bild révèle que le sélectionneur de l’Autriche a refusé le poste et s’est mis d’accord avec sa fédération pour continuer leur collaboration.

Mais il a décidé de décliner l’invitation

Une information confirmée par le principal intéressé, interrogé par Sky Germany. «Je suis de tout mon cœur le sélectionneur de l’équipe autrichienne. Cette tâche me procure une joie incroyable et je suis déterminé à continuer avec succès sur la voie que nous avons choisie. Je tiens expressément à souligner qu’il ne s’agit pas d’un rejet du FC Bayern, mais d’une décision pour mon équipe et nos objectifs communs. Nous nous concentrons entièrement sur le Championnat d’Europe. Nous ferons tout notre possible pour aller le plus loin possible !»

Le président de l’ÖFB, Klaus Mitterdorfer, s’est réjoui de cette nouvelle. «Nous sommes très heureux de cette décision de Ralf Rangnick et de l’engagement clair en faveur d’un avenir commun. Nous avons toujours été très convaincus que le cœur et l’esprit d’équipe, mais aussi les possibilités créatives, étaient de très bons arguments. Nous tous ensemble, nous allons l’Euro encore plus fort» Idem pour le directeur sportif, Peter Schöttel. «Nous sommes extrêmement heureux de sa décision. Nous avons compris qu’il avait deux options très intéressantes et lui avons laissé le temps de tout évaluer sereinement. Nous sommes fiers qu’il ait choisi l’Autriche.» De son côté, le Bayern Munich va devoir reprendre ses recherches, alors que les noms de Zidane ou encore De Zerbi ont été liés récemment au club.